С начала 2026 года рубль подешевел к доллару примерно на 4%, однако до конца года значительных изменений курса не ожидается. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

С начала 2026 года рубль подешевел к доллару примерно на 4%, однако до конца года значительных изменений курса не ожидается. Такой прогноз агентству «Прайм» дала персональный брокер Инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец.

«Предполагаем, что доллар и юань останутся вблизи текущих уровней - 83 и 12,4 рубля соответственно», - сказала финансист.

По словам Канивец, ранее рубль укрепился благодаря притоку экспортной выручке. В третьем квартале она выросла на фоне подорожания нефти Brent и сокращения дисконта на российскую Urals. Сейчас стоимость нефти находится ближе к 90 долларам за баррель, поэтому дальнейшего заметного укрепления рубля не ожидается.

Кроме того, на горизонте полутора месяцев не наблюдается других факторов, способных вызвать активный рост российской валюты. Ситуация может измениться, если изменятся спрос на импорт или цены на нефть.

Ранее KP.RU разбирал, за счёт чего укрепляется рубль и каких изменений курса ждать до конца 2026 года. Экономист Михаил Беляев объяснил, какую роль в динамике российской валюты играет экспортная выручка, в том числе поступления от продажи нефти, газа и других товаров.