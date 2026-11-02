Рубль занял второе место среди самых сильных валют мира в октябре: что будет дальше

Скачок рубля обеспечили временные обстоятельства, а не глубинные причины в экономике Фото: REUTERS.

Рубль-то наш — не деревянный, а серебряный! Речь — не про материал, а про награду за второе место среди всех мировых валют по итогам месяца. По подсчетам РИА Новости, в октябре «чемпионом мира» стал колумбийский песо, который вырос к доллару на 5%. А следом идет как раз наш рубль, который прибавил 4,65% за месяц. Третье место — у норвежской кроны «см. «Только цифры»).

О том, что стоит за укреплением рубля и чего ждать дальше, KP.RU рассказал экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ).

НЕФТЬ, ГАЗ И ЗЕРНО: ЧТО ВЫТЯНУЛО РУБЛЬ

Скачок рубля обеспечили временные обстоятельства, а не глубинные причины в экономике. Главное из них - экспортная выручка.

- Нам помогла экспортная составляющая - и по линии энергоносителей, и по линии зерновых, и по линии других технологических материалов, - пояснил Беляев.

То есть осенью вырос экспорт нефти, газа, зерна и других товаров, это поддержало рубль.

Нам помогла экспортная составляющая Фото: REUTERS.

СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ - НЕ ВСЕГДА ПРАЗДНИК

Беляев отделил «высокий-низкий» курс от «завышенного». Первый - это просто общие условия экономики, к ним можно приспособиться. Второй - когда валюта стоит дороже, чем позволяет экономика. Чем крепче национальная валюта, тем меньше рублей получает экспортер за доллар или юань своей выручки.

- Завышенный - это совершенно другое дело, - сказал эксперт. Поэтому радость от укрепления валюты для бюджета и компаний неоднозначна.

Рубль занял второе место среди самых сильных валют мира в октябре Фото: REUTERS.

КОНЕЦ ГОДА БЛИЗКО: ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ КУРСА

До конца года Михаил Беляев ждет возврата к более привычным уровням.

- К концу года, наверное, на 85-86 руб. за доллар выползет, - считает он. - Рубль уже был на этих отметках, а затем свалился к 80.

Официальные прогнозы с ним в целом согласуются. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце сентября сообщил, что средний курс доллара в 2026 году составит 79,5 руб. Такой показатель, по его словам, складывается за счет укрепления валюты во II и III кварталах. Министр также отметил, что на 2027-2029 гг. ведомство сохраняет прогноз постепенного ослабления рубля. При этом на конец 2026 года Минэкономразвития ожидает около 86 руб. за доллар.

Аналитики, опрошенные Банком России в начале октября, дали близкие цифры. Согласно октябрьскому макропрогнозу, средний курс в октябре-декабре 2026 года ожидается на уровне 85,3 руб. за доллар.

2027 ГОД: ПЛАВНО ВНИЗ, БЕЗ ОБВАЛОВ

На 2027 год Беляев не ждет резких обвалов.

- Общая тенденция курса нашей валюты — понижательная, - сказал он. - Причина - замедление роста экономики: 0,6% в этом году и 1,2% в следующем. Плюс инфляция, которая тоже давит на валюту. Инфляция и валютный курс - это близнецы-братья.

Официальные прогнозы тоже предполагают ослабление. Как заявлял Решетников, Минэкономразвития ждет 88,6 руб. за доллар в 2027 году, 94,9 руб. в 2028-м и 97 руб. в 2029-м. Аналитики, опрошенные ЦБ, закладывают 89,4 руб. за доллар в 2027 году, 94,8 руб. в 2028-м и 96,4 руб. в 2029-м.

Беляев сравнил будущее рубля со снижающейся линией, на которой иногда возникают «горбики» - короткие подъемы вроде октябрьского. И напомнил слова крупного советского экономиста Юрия Яременко: «Прогноз - это не цифра, а аргумент».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие валюты за октябрь сильнее всего подорожали к доллару...

Место - Валюта - Рост к доллару

1. Колумбийское песо +5,00%

2. Российский рубль +4,65%

3. Норвежская крона +4,05%

4. Шведская крона +1,73%

5. Канадский доллар +1,59%

6. Швейцарский франк +1,40%

7. Южнокорейская вона +1,35%

8. Британский фунт стерлингов +1,29%

9. Индийская рупия +0,94%

10. Непальская рупия +0,94%

...и какие — подешевели

Место - Валюта - Изменение к доллару

1. Мексиканское песо -4,39%

2. Бразильский реал -3,38%

3. Казахстанский тенге -3,25%

4. Румынский лей -2,58%

5. Тайваньский доллар -2,33%

6. Польский злотый -1,82%

7. Турецкая лира -1,80%

8. Индонезийская рупия -1,79%

9. Филиппинское песо -1,78%

10. Израильский шекель -1,54%

По расчетам РИА.

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