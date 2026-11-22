Пентагон ограничил неформальное общение военных США и Канады Фото: REUTERS.

Пентагон выпустил служебную директиву, предписывающую американским военным ограничить неформальное общение с коллегами из Канады. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сенатора-республиканца Майка Раундса.

Записку подготовили несколько месяцев назад. Однако документ подписали и ввели в действие только недавно. Как пояснил Раундс, новые правила не предусматривают прекращения официального военного сотрудничества между Вашингтоном и Оттавой.

При этом директива ограничивает контакты личного характера между военными США и Канадой. Газета отмечает, что мера стала свидетельством ухудшения отношений между странами, которое началось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее KP.RU сообщал, что Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США, в которой она не сможет победить. Напряжение нарастает после решения Трампа поднять с 1 января 2027 года пошлины до 50% на автомобили, автокомпоненты и сталь.