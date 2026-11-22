В Индонезии загорелась кондитерская фабрика Фото: REUTERS.

Пожар произошел на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia в промышленном районе Чиканде в Индонезии. Из 59 сотрудников предприятия удалось спасти 16 человек. Об этом сообщает Detik.

По информации издания, возгорание началось 21 ноября и привело к уничтожению одного из зданий фабрики. Среди спасенных работников трое получили травмы и были доставлены в больницу.

Судьба 43 сотрудников пока остается неизвестной. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации пожара и поиску пропавших без вести. Спасательная операция пока не завершена.

Ранее KP.RU сообщал, что крупный пожар произошел в здании пункта проката мотоциклов в туристическом районе на острове Пхукет. Огонь быстро распространился на соседние постройки. В результате возгорания погибли погибли 11 человек.