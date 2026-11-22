В Финляндии начались разбирательства о взыскании с России и компании «Газпром» денежных средств на общую сумму более €25 млрд. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

В Финляндии начались разбирательства о взыскании с России и компании «Газпром» денежных средств на общую сумму более €25 млрд. Об этом 20 ноября сообщила финская телерадиокомпания Yle.

«Финляндия пытается взыскать с России и „Газпрома“ более €25 млрд. Взыскать большую часть суммы, скорее всего, не удастся, поскольку у должников недостаточно имущества в Финляндии», — говорится в публикации.

Требования основаны на трёх решениях международных арбитражных судов о возмещении ущерба. Самая крупная претензия - около €16,4 млрд, предъявленная компании «Газпром экспорт». Она связана с прекращением поставок газа немецкому энергетическому концерну Uniper и другим европейским компаниям в 2022 году.

Ещё почти €10 млрд истцы намерены взыскать непосредственно с российского государства. В частности, около €4,3 млрд требует люксембургская компания Yukos Capital. Претензии связаны с изъятием инвестиций в нефтяную компанию ЮКОС в начале 2000-х годов и основаны на решении международного арбитража от 2021 года.

Ещё одно требование к России на €4,9 млрд выдвинула украинская компания «Нафтогаз». В 2023 году арбитраж в Гааге обязал российскую сторону возместить ущерб, связанный с активами компании в Крыму.

В Финляндии уже арестовано российское имущество стоимостью в десятки миллионов евро. Под ограничения попали недвижимость, акции жилищных компаний и денежные средства. Добиться арестов удалось «Нафтогазу» и его дочерним структурам.

Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил наложение новых арестов. Суд в Нидерландах пришёл к выводу, что арбитраж не обладал необходимыми полномочиями в отношении большинства заявленных требований.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в июне 2026 года Финляндия изъяла российские денежные средства и имущество почти на €3,7 млн. Инициатором взыскания выступила украинская компания «Нафтогаз» вместе со своими дочерними структурами. Речь шла о средствах, которые Россия перечисляла в рамках программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом.

Кроме того, KP.RU рассказывал о попытках «Нафтогаза» добиться взыскания российского имущества за рубежом. В частности, в сентябре 2026 года Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Поводом стал иск украинской компании, добивающейся компенсации за имущество, конфискованное в Крыму.