Рыбный союз назвал икру минтая альтернативой красной икре Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Икра минтая и тихоокеанской сельди может стать основной альтернативой красной икре как для праздничного стола, так и для повседневного употребления. Об этом сообщили представители Рыбного союза.

"Главный драйвер замещения, как на праздничный стол, так и в ежедневном потреблении - икра таких массовых объектов российского промысла, как минтай и тихоокеанская сельдь", - сказали в союзе для РИА Новости.

В Рыбном союзе отметили, что к середине ноября объем добычи минтая в стране превысил 2 миллиона тонн. Вылов тихоокеанской сельди в текущем году также достиг рекордного показателя - более 637 тысяч тонн.

Ранее KP.RU сообщал, что рост цен на красную икру, вызванный слабой лососевой путиной этого года, остановится в ближайшие полтора-два месяца. Президент ВАРПЭ Герман Зверев уточнил, что дешевой красной икры не будет. Однако дефицита тоже не ожидается.