Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Финляндию и другие страны ЕС в прямое противостояние с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

"Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе", - отметил политик.

Мема раскритиковал правительство Финляндии во главе с Петтери Орпо. По его словам, поддержка Украины и допущение подобных инцидентов вблизи финских границ являются безответственными.

Политик призвал Зеленского отказаться от провокаций в Балтике и потребовал от Хельсинки занять более жесткую позицию в отношении Киева. Он считает, что Финляндия должна добиваться прекращения использования дронов в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что российский сухогруз подвергся атаке беспилотников в нейтральных водах Финского залива. Экипаж судна был эвакуирован. На борту продолжается пожар. Минобороны Финляндии нашло украинский след в ударах по судну.