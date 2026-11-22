К 2050 году примерно половина транспортных средств на российских дорогах может быть оснащена системами беспилотного управления. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

К 2050 году примерно половина транспортных средств на российских дорогах может быть оснащена системами беспилотного управления. Об этом 22 ноября заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

«На горизонте 2050 года автономным может стать до половины всего транспорта», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Никитина, массовое внедрение высокоавтоматизированных автомобилей напрямую зависит от разработки необходимой нормативно-правовой базы.

Вице-премьер также рассказал о планах по увеличению числа беспилотных грузовиков. К концу 2028 года на российских дорогах, по его прогнозу, будет около 1 тыс. таких машин. Это составит примерно 0,3% от общего объема автомобильных грузоперевозок.

К 2030 году количество беспилотных грузовиков превысит 4 тыс., а к 2035 году достигнет примерно 56 тыс. машин. По прогнозу Никитина, они будут обеспечивать почти 20% всех автомобильных перевозок.

Ранее KP.RU писал о планах Минтранса запустить в 2027 году беспилотные грузовики на трассе М-12 до Тюмени. Реализация проекта позволит создать самый протяженный в мире беспилотный логистический коридор. Сейчас на российских дорогах уже работают 120 таких машин. В рамках экспериментального правового режима они преодолели более 20 млн километров. При этом в кабинах грузовиков пока остаются водители-испытатели, которые могут взять управление на себя в случае необходимости.