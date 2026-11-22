Цуркан добилась смягчения режима отбывания наказания. Фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС

Бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, приговоренная к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже, добилась замены неотбытой части срока в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные материалы.

Согласно документам, первую попытку смягчить режим отбывания наказания Цуркан предприняла в мае 2026 года, однако тогда суд прекратил производство по ее обращению. Повторное ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом 18 ноября 2026 года.

Напомним, Карину Цуркан задержали в июне 2018 года после многолетней оперативной разработки, а ее уголовное дело стало одним из самых резонансных процессов о шпионаже в России.

По версии следствия, с 2004 года она сотрудничала со спецслужбами Молдавии за крупное вознаграждение. В 2015 году экс-топ-менеджер передала Службе информации и безопасности Молдавии по закрытому каналу связи секретные сведения о поставках электроэнергии из России на Украину, полученные от замминистра энергетики, конечным получателем которых выступали структуры НАТО.