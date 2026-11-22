Двое туристов из РФ погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чили Фото: REUTERS.

Двое граждан России погибли, еще пять человек получили травмы в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе в чилийском регионе Магальянес. Об этом сообщает местное издание BioBioChile.

Авария произошла в субботу, 21 ноября, около 14:00 по местному времени на 160-м километре трассы 9 Norte по направлению к городу Пуэрто-Наталес. По предварительным данным, микроавтобус, перевозивший российских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем с аргентинскими регистрационными номерами.

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили два взрослых пассажира микроавтобуса — мужчина и женщина. Еще четыре человека, в том числе два россиянина, водитель автобуса и его сопровождающий, получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Также в аварии пострадал водитель грузовика.

Правоохранительные органы координируют работу с министерством иностранных дел для оформления процедуры передачи тел погибших родственникам.

Ранее автобус с туристами врезался в грузовик во Вьетнаме. В результате погибла туристка из РФ и еще один россиянин пострадал.