Отец похищенного на Урале мальчика сообщил о попытке обменять себя на сына Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Отец 10-летнего мальчика, которого захватили в заложники в поселке Большие Брусяны Свердловской области, рассказал подробности произошедшего и сообщил, что пытался обменять себя на ребенка во время спецоперации. Об этом пишет mk.ru.

В момент похищения мужчина возвращался из рабочей поездки в Тюмень и узнал о случившемся от супруги. Когда он добрался до поселка, место происшествия уже было оцеплено силовиками, а в населенном пункте отключили электричество. Отец обратился к правоохранителям с просьбой заменить собой сына, однако ему ответили, что преступнику уже предлагали такой вариант, но он отказался.

По словам мужчины, незадолго до захвата его сын с троюродным братом находились возле магазина. Злоумышленник схватил 10-летнего школьника за одежду и затащил в заброшенное здание, после чего второй ребенок прибежал к матери и рассказал о случившемся. Во время штурма нападавший был нейтрализован, а мальчика эвакуировали бойцы спецподразделений. Сейчас ребенок находится в больнице с сильным нервным потрясением.

Как писал сайт KP.RU, следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. Подозреваемым оказался скрывавшийся от правосудия Николай Валов, ранее судимый за убийство.