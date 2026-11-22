Мошенники под различными предлогами убеждают граждан устанавливать на смартфоны опасные приложения. Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Мошенники под различными предлогами убеждают граждан устанавливать на смартфоны опасные приложения. С их помощью злоумышленники могут перехватывать СМС с кодами подтверждения и получать доступ к банковским сервисам. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Преступники предлагают скачать вредоносные программы под видом полезных сервисов. Для этого они могут прислать ссылку или непосредственно установочный файл. После установки приложение запрашивает разрешения на доступ к уведомлениям, сообщениям и другим функциям телефона. Получив их, злоумышленники могут перехватывать СМС с кодами подтверждения и собирать личные данные владельцев устройств.

В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и не предоставлять посторонним удаленный доступ к телефону. Также правоохранители советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и внимательно проверять разрешения, которые запрашивает устанавливаемая программа.

Если на смартфоне обнаружено подозрительное приложение, следует отключить интернет, удалить его и проверить банковские счета.

Ранее KP.RU рассказывал о другой схеме мошенничества, связанной с установкой шпионских приложений на смартфоны. Злоумышленники могут присылать сообщения с вопросом «Привет! Это не ты на этой фотографии?» и прикреплять ссылку. После перехода по ней мошенники пытаются получить доступ к телефону.