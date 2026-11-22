Стубб назвал атаку дронов на российский сухогруз в Финском заливе серьезным инцидентом Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал атаку беспилотников на российский сухогруз в акватории Финского залива как серьезное происшествие. Соответствующее заявление глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«События, связанные с судном... в Финском заливе, являются серьезными», — написал он в соцсети X.

По словам финского лидера, в течение дня он поддерживал тесный контакт с руководством страны в сфере внешней политики и безопасности, представителями Сил обороны и Пограничной охраны. Кроме того, Стубб уведомил о произошедшем ключевых партнеров и союзников Хельсинки, поблагодарив национальные службы за профессиональные действия и заверив, что безопасность Финляндии будет надежно обеспечена.

Напомним, в субботу, 21 ноября, стало известно об атаке на грузовое судно, следовавшее в Калининград. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, нападение на сухогруз в акватории Финского залива было совершено с применением двух беспилотников.