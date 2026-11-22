Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме в Якутии Фото: Олег ЗОЛОТО.

В частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии в воскресенье, 22 ноября, обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями, один из погибших — несовершеннолетний. Еще один подросток с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение, передает прокуратура республики.

«В учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением госпитализирован подросток, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре Республики Саха (Якутия) уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств и причин произошедшего поставлены ведомством на особый контроль.

Напомним, в конце октября тело пропавшего пожарного Игоря Большакова было найдено в Горном Алтае с огнестрельным ранением в голову. Он уехал на пасеку 17 октября и не вернулся, его внедорожник нашли с мобильным телефоном и пустым чехлом от ружья.