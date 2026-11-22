В Силах обороны Финляндии назвали предполагаемого организатора атаки на российский сухогруз Фото: REUTERS.

За атакой беспилотных летательных аппаратов на российский сухогруз в акватории Финского залива, вероятнее всего, стоит Украина. Об этом в эфире финской телерадиокомпании Yle заявил директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен.

«Вероятно, за этим стоит Украина», — отметил представитель оборонного ведомства.

Хухтинен пояснил, что киевские власти в настоящее время стремятся выявлять российские экономические и военные объекты для совершения ударов. Вместе с тем он уточнил, что исчерпывающей информации о точных причинах и деталях нападения на судно у финской стороны на данный момент нет.

Напомним, атака произошла в субботу, 21 ноября, в нейтральных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от государственной границы России. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, российский сухогруз, следовавший в Калининград, подвергся нападению с применением двух беспилотников.

Позднее глава региона уточнил, что к месту происшествия в международных водах оперативно подошло российское спасательное судно. По его данным, эвакуация экипажа не потребовалась. Обстановка на борту оставалась полностью под контролем, а команда приступила к восстановительным работам, чтобы в ближайшее время продолжить следование по первоначальному маршруту.

В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил жителей, что нападение на сухогруз не создает угрозы для бесперебойного снабжения региона.

Примечательно, что атака в акватории залива произошла на фоне масштабного ночного налета беспилотников на Ленинградскую область. Режим воздушной опасности в регионе действовал с 3:35 до 13:18 по московскому времени, а средства противовоздушной обороны (ПВО) за это время уничтожили 73 украинских дрона.

Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал атаку дронов на грузовое судно в Финском заливе как серьезное происшествие. В публикации на своей странице в социальной сети X финский лидер сообщил, что в течение всего дня поддерживал тесный контакт с руководством страны по вопросам внешней политики и безопасности, представителями Сил обороны и Пограничной охраны.