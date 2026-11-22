ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область отряд БПЛА «Квантум» Фото: REUTERS.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум» Национальной гвардии Украины, сформированный весной 2026 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения "Квантум" НГУ, сформированный весной этого года», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель российских силовых ведомств также уточнил, что переброшенное в Сумскую область подразделение беспилотных систем не укомплектовано в полном объеме. Кроме того, по имеющимся данным, большинство военнослужащих, входящих в состав отряда «Квантум», не имеют реального боевого опыта.

Ранее сообщалось, что 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ несет большие потери на сумском направлении. Также отмечается значительное число пропавших без вести боевиков.