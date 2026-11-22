ВС РФ поразили в Черном море сухогруз с грузами двойного назначения для ВСУ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 22 ноября, нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетическим и портовым объектам, а также по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, в ходе ночной операции северо-восточнее Одессы на переходе морем было поражено судно типа «сухогруз», которое перевозило грузы двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, ударам подверглась портовая инфраструктура в порту Килия Одесской области, используемая для доставки военного имущества и снабжения украинских подразделений.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что беспилотниками была поражена электростанция «Правобережная» мощностью 330 кВ в городе Запорожье. Данный энергетический объект обеспечивал подачу электричества предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.