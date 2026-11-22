ВС России поразили электростанцию «Правобережная» в Запорожье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение ночи поразили электростанцию «Правобережная» в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В результате ударов поражены электростанция «Правобережная» 330 кВ в г. Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины», - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, электростанция «Правобережная» в регионе подавала электроэнергию предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Днем ранее российские войска нанесли поражение по местам проведения совещания высокопоставленных представителей ВСУ, а также украинского ВПК. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК и объектам инфраструктуры Украины.