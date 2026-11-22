WSJ: ВПК Украины исчерпал предел своих возможностей Фото: REUTERS.

Оборонная промышленность Украины, вероятнее всего, достигла предела своих производственных возможностей и больше не способна масштабироваться прежними темпами. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на профильных чиновников и военных аналитиков.

«Оборонная промышленность Украины... скорее всего, достигла своего потолка», — сказано в статье.

Как отмечает издание, Киев не может выпускать ракеты в тех же объемах, что и Москва. Одной из ключевых системных проблем стало распыление государственного финансирования между множеством предприятий, из-за чего даже наиболее эффективные компании получают ограниченные средства. Кроме того, в стране появилось слишком много оборонных стартапов, а емкости внутреннего рынка недостаточно для обеспечения роста каждого из них.

Существенными сдерживающими факторами остаются острый дефицит кадров. «Обеспечить достаточное количество квалифицированных людей для расширения деятельности в стране, где миллионы уехали или служат в армии, проблематично», — пояснил в беседе с газетой один из руководителей оборонного бизнеса, отметив, что компаниям крайне сложно найти новые помещения, так как владельцы недвижимости опасаются подвергать свои объекты риску ударов.

Напомним, российские войска активно атакуют военно-промышленный комплекс Украины. Днем ранее, 21 ноября, ВС России поразили электроподстанцию в Сарнах, обеспечившую энергией украинский ВПК.