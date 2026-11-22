Более 40 охраняемых государством храмов пострадали от ударов ВСУ в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Более 40 охраняемых государством церквей и храмов пострадали в России от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Национального центра исторической памяти.

В Курской области полностью были уничтожены две охраняемые государством церкви - Церковь Святого Иоанна Богослова 1857 года и Знаменская церковь (1897). Повреждениям подверглись в общей сложности 26 церквей и храмов. 17 из этих построек принадлежат XIX и XX векам

Кроме того, объекты культурного наследия были повреждены в Белгородской, Брянской , Воронежской, Тверской, Тульской и областях. Пострадавшие от атак киевскоо режима здания относятся к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Щекино Рыльского района Курской области, пострадали два человека - мужчина и женщина.