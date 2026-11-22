В Мексике задержали главаря наркокартеля «Бельтран Лейва» Месу Флореса Фото: REUTERS.

Мексиканские силовики в ходе совместной операции в городе Гуасаве штата Синалоа задержали Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Чапо Исидро, которого власти считают лидером преступной группировки «Бельтран Лейва». Сразу после его поимки в регионе начались вооруженные столкновения, поджоги автомобилей и блокировки дорог. Об этом сообщил кабинет безопасности Мексики.

«Спецназ и Национальной гвардии совместно с военнослужащими... задержали Фаусто Исидро Н, известного как Чапо Исидро, идентифицированного как глава преступной организации Бельтран Лейва и союзника фракции Лос-Майос», — сказано в заявлении ведомства в социальной сети X.

Вместе с ним были взяты под стражу второй человек в иерархии группировки Герман по прозвищу Серафим и финансовый оператор картеля Хосе.

Спецоперация стала итогом разведывательной работы и двустороннего сотрудничества с США. Задержанный входит в список десять наиболее разыскиваемых беглецов ФБР. В Мексике на него выдан ордер на арест за создание преступного сообщества и наркоторговлю, а в США его разыскивают для экстрадиции по обвинениям в крупномасштабном наркотрафике, предлагая награду в 5 млн долларов.

После ареста верхушки картеля в Синалоа начались беспорядки: боевики перекрыли трассы горящими машинами и вступили в перестрелки с силовиками. Власти развернули операцию по разблокировке дорог, подняв военные вертолеты и призвав местных жителей укрыться и не выезжать. Как сообщило Минобороны Мексики, погибли 11 человек.

Пару дней назад стало известно о смерти мексиканского наркобарона Мигеля Анхель Феликс Гальярдо в возрасте 80 лет. Последние 37 лет жизни он провел за решеткой.