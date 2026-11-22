ВС РФ поразили серверные помещения центра обработки данных на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили объекты НПЗ, электроподстанции, а также серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком", огневая позиция техники и расчета мобильной огневой группы", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами "Герань". Кроме того, были поражены объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, а также производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска ударили беспилотниками по энергетическим и портовым объектам, а также по морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Кроме того, была поражена электростанция "Правобережная" в Запорожье.