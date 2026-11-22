В Польше обвинили Украину в умышленном пропуске ракет Фото: REUTERS.

Польский журналист и телеведущий Павел Рыбицкий обвинил украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) в том, что они намеренно прекращают перехват воздушных целей, направляющихся в сторону Польши.

«В очередной раз украинская противовоздушная оборона теряет интерес к российской ракете, когда выясняется, что эта ракета направляется прямо в Польшу», — написал он в социальной сети X.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны в пятницу, 20 ноября, пересекли две ракеты и беспилотник, якобы принадлежавшие России, однако никаких доказательств их российского происхождения не привел.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что у Варшавы отсутствуют подтверждения причастности России к падению ракет и дронов на польской территории. В Кремле подобные заявления назвали пустыми и безосновательными.