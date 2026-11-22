Вице-спикер парламента Словакии Гашпар выступил за контакты с депутатами из РФ Фото: REUTERS.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар поддержал сохранение контактов между словацкими и российскими депутатами. Об этом он заявил РИА Новости.

Двумя годами ранее глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявил о предложении восстановить парламентскую "группу дружбы" с РФ и Белоруссией. Ранее её работа была приостановлена из-за событий на Украине.

"Лично я поддерживаю сохранение контактов между депутатами, создание пространства для предметного обсуждения и конструктивного диалога. Речь также идет о контактах и встречах на уровне руководства с представителями Госдумы РФ и Национального совета Словацкой Республики", - сказал Гашпар.

При этом он отметил, что на данный момент группа дружбы по связям с Россией на парламентском уровне не восстановлена. По его словам, парламентская дипломатия занимает особое и незаменимое место. И важно сохранять каналы коммуникации и возможность диалога.

Ранее Гашпар заявлял, что антироссийские санкции ЕС негативно сказываются на европейской экономике. По его словам, наиболее ощутимые последствия ограничений испытывают предприятия.