Декан Голубина: переводчик Путина Садыков во время учебы удивлял упорством Фото: REUTERS.

Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков во время обучения в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) впечатлял преподавателей бережным и вдумчивым отношением к языку, дисциплинированностью и высоким трудолюбием. Об этом рассказал декан факультета английского языка, доцент кафедры стилистики английского языка МГЛУ Ксения Голубина.

«Алексей всегда удивлял нас своим бережным, вдумчивым отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно», — приводит РИА Новости ее слова.

Голубина отметила, в английском языке Садыкова интересовали все аспекты: от фонетического произношения и тонких стилистических нюансов до повседневной разговорной лексики, особенностей языка англоязычных средств массовой информации, а также строгого научного анализа текстов. Декан особо подчеркнула его постоянную готовность изучать новое о языке.

Садыков обеспечивал перевод на переговорах Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также сопровождал главу государства на саммите Россия — США на Аляске в августе 2025 года.

Ранее стало известно, что ныне покойный профессор Мялкин назвал курсовую Садыкова по философии достойной кандидатской, настолько глубоко она была проработана.