В Черниговской области уничтожен пункт дислокации роты спецразведки ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Черниговской области в воскресенье, 22 ноября 2026 года, был уничтожен пункт временной дислокации роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, ликвидированный объект располагался непосредственно в окрестностях населенного пункта Маховики, а находившиеся там украинские военнослужащие готовились к проведению диверсионных вылазок в тылу российских войск.

«В районе села Маховики Черниговской области точным ударом уничтожен ПВД... Подразделение планировало диверсионные действия в тылу российских подразделений», — сообщил собеседник агентства.

Пару дней назад морские пехотинцы ВС России взяли в плен четыре украинские ДРГ под Добропольем. Командир взвода 177-го полка морской пехоты с позывным Рева сообщил, что после перестрелки четверо диверсантов в возрасте 25-35 лет сдались. Они объяснили, что оказались в ВСУ из-за преследований ТЦК.