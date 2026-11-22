Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Роспотребнадзоре рекомендовали школам перейти на пятидневную неделю в случае такой возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Отмечается, что в некоторых учебных заведениях по-прежнему сохраняется шестидневная неделя, при которой уроки проводят в субботу. При этом школы самостоятельно принимают решение о ее введении.

"При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим", - говорится в документе.

В документе отмечается, что при оценке недельного графика при пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха. Кроме того, в ведомстве заявили, что нужно предусмотреть не менее трех каникул с продолжительностью не менее недели.

Ранее сайт KP.RU писал, что Министерство просвещения России рекомендовало образовательным учреждениям провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.