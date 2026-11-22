Пять человек получили ранения из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пять человек пострадали в результате падения обломов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона в Telegram-канале.

"Из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края пострадали пять человек. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В оперштабе заявили, что четыре человека ранены в поселке Афипском Северского района. Там же были повреждены кровли и остекления более десяти домов. Кроме того, в станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек.

Сайт KP.RU ранее также писал, что за предыдущую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.