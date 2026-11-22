Экс-футболист «Зенита» Паредес потерял сознание во время интервью после игры. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающий за клуб «Бока Хуниорс» и ранее игравший за петербургский «Зенит», упал в обморок во время послематчевого интервью. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 ноября, после финального матча Южноамериканского кубка, в котором «Бока Хуниорс» обыграла бразильский «Атлетико Минейро» со счетом 2:0. 32-летний Паредес вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен на 53-й минуте встречи из-за резкого ухудшения самочувствия. Уже после финального свистка, отвечая на вопросы журналистов перед телекамерами, футболист потерял сознание и рухнул на газон.

Игрока оперативно доставили в больницу для медицинского обследования. Позже пресс-служба «Бока Хуниорс» опубликовала в социальной сети X видеозапись, подтверждающую, что Паредес благополучно вернулся в отель к партнерам по команде и чувствует себя хорошо.

На прошлой неделе стало известно о смерти молодого футболиста Абеля Нуньеса. Он умер после удара мячом по голове во время матча в Аргентине.