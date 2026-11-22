Дмитрий Песков рассказал, чего ждет от Владимира Путина: главное - одно Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что для него важнее всего отсутствие критики со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Таким образом Песков отреагировал на похвалу президента США Дональда Трампа. Во время недавних контактов в китайском Шэньчжэне американский лидер подошел к представителю Кремля, похлопал его по плечу и отметил, что тот отлично справляется со своими обязанностями.

«Для меня всегда самым главным является, чтобы наш президент хотя бы не ругал», — признался Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина уже высказывался о комплименте со стороны Трампа. Представитель Кремля назвал слова американского лидера прекрасными и признался, что гордится такой оценкой своей работы. При этом он не стал подробно комментировать неожиданную похвалу.