Мельничук заявил, что ВСУ атаковали Крымский мост из-за ослабления позиций ЕС Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Крымскому мосту во время саммита в Шэньчжэне из-за снижение переговорного потенциала Великобритании и европейских стран. Об этом ТАСС заявил политолог Сергей Мельничук.

Политолог напомнил, что ЕС и Великобритания не были представлены на встрече в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Вследствие чего они опасаются ослабления их рычагов воздействия в ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Мельничук также отметил, что атакой на этот объект киевский режим и Европа стремятся указать на свою значимость и военную силу. Однако таким образом усложняется переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России ответить на атаки по Крымскому мосту. Глава государства предупредил, что ответные действия будут значительно болезненнее, и подчеркнул, что мост является гражданским объектом.

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