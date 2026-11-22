Тушение пожара на сухогрузе "Спарта II" Фото: REUTERS.

На российское судно «Спарта II» была совершена атака беспилотников в Финском заливе. Все произошло 21 ноября 2026 года. Сухогруз, направлявшийся в Калининград, загорелся после ударов БПЛА. Позднее оно оказалось в территориальных водах Финляндии. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На следующий день, 22 ноября, президент Финляндии Александр Стубб назвал произошедшее серьезным инцидентом. Финские военные допустили причастность Украины к нападению.

Рассказываем, что известно об атаке на российское судно в Финском заливе, его маршруте, судьбе экипажа и последних новостях на 22 ноября.

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Что произошло с российским сухогрузом в Финском заливе

Атака произошла утром 21 ноября. Тогда два беспилотника нанесли удары по грузовому судну в нейтральных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от российской границы. Это около 5,6 километра.

По данным финских служб, повреждения получили капитанский мостик и надстройка корабля. После взрыва судно потеряло возможность самостоятельно продолжать движение и начало дрейфовать.

Финские военные допустили причастность Украины к нападению на российский сухогруз Фото: REUTERS.

Вскоре «Спарта II» оказалась в территориальных водах Финляндии. К поврежденному сухогрузу направили спасательные суда, которые приступили к оказанию помощи экипажу и тушению пожара.

Инцидент произошел на фоне масштабного налета беспилотников на Ленинградскую область. В ночь на 21 ноября регион подвергся атаке БПЛА, из-за которой власти вводили режим воздушной опасности.

Куда направлялся российский сухогруз

Российское судно «Спарта II» следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. Это грузовой корабль типа ролкер, предназначенный в том числе для перевозки колесной техники, контейнеров и других грузов.

Как объяснял Александр Коц, сухогруз эксплуатируется около 26 лет. С осени 2022 года он регулярно выполняет рейсы между Петербургом и Калининградской областью.

Судно связано с российской компанией «Оборонлогистика», которая занимается морскими грузоперевозками. При этом достоверных сведений о том, какой именно груз находился на борту во время атаки, пока нет.

Морской маршрут через Финский залив имеет большое значение для снабжения Калининградской области. Он позволяет доставлять товары в российский эксклав без пересечения сухопутных границ соседних государств.

После нападения губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил, что происшествие не создает угрозы для снабжения региона.

По его словам, ситуация находится на особом контроле. Власти Калининградской области поддерживают связь с руководством Ленинградской области и Федеральным агентством морского и речного транспорта.

Атака на судно произошла утром 21 ноября Фото: REUTERS.

Кто атаковал сухогруз: версия о причастности Украины

Официально виновные в атаке на российский сухогруз «Спарта II» пока не установлены. Однако представители Сил обороны Финляндии считают, что за нападением может стоять Украина.

Такую версию озвучил директор по связям с общественностью финского оборонного ведомства Аки-Маури Хухтинен в эфире телерадиокомпании Yle.

«Вероятно, за этим стоит Украина», — сказал он.

По словам Хухтинена, Киев стремится выявлять российские экономические и военные объекты, которые могут стать целями для ударов. При этом представитель финских вооруженных сил признал, что исчерпывающей информации об обстоятельствах нападения у ведомства нет. Украинские власти пока ситуацию не комментировали.

Реакция Финляндии на атаку российского судна

Президент Финляндии Александр Стубб уже назвал атаку беспилотников на российский сухогруз серьезным происшествием. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По его словам, он на протяжении всего дня поддерживал связь с руководством страны по вопросам внешней политики и безопасности, Силами обороны и Пограничной охраной. О случившемся также уведомили ключевых партнеров и союзников Финляндии. Кроме того, президент поблагодарил национальные службы за работу и заверил, что власти обеспечат безопасность государства.

21 ноября Финляндия также вводила ограничения на полеты и движение судов в восточной части Финского залива. Утром 21 ноября подобные меры принимались дважды из-за опасности атак беспилотников.

Позднее стало известно, что отдельный участок воздушного пространства над заливом объявили опасным для полетов на высоте до 760 метров. Ограничения должны действовать до 15:45 мск 23 ноября.

Последние новости о состоянии сухогруза и экипажа на 22 ноября

После нападения появились противоречивые сообщения о судьбе моряков. Первоначально Александр Дрозденко сообщил о начале эвакуации. Позднее российские власти уточнили, что экипаж остается на борту, а обстановка находится под контролем.

Затем к поврежденному судну подошел российский спасательный корабль. Беспрозванных тогда заявил, что команда проводит необходимые работы и рассчитывает продолжить движение по маршруту.

Однако вечером 21 ноября финская пограничная служба сообщила, что все 16 членов экипажа покинули «Спарту II». Моряки воспользовались спасательными средствами, после чего перебрались на находившееся поблизости российское судно.

По последним данным Reuters, утром 22 ноября пожар на сухогрузе продолжался. Корабль находился на якоре в территориальных водах Финляндии, неподалеку от города Ловииса.

Спасатели пытались потушить огонь и охлаждали находившиеся на палубе контейнеры. В операции участвовали финские и эстонские службы, спасательные буксиры, а также российское судно «Мурман».

Одной из главных задач стало предотвращение загрязнения Финского залива. Финская пограничная служба сообщила, что готовится к возможным работам по ликвидации разлива опасных веществ.