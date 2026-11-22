FT: Вучич называл чиновников балбесами из-за отеля Трампа Фото: REUTERS.

Бывший президент Сербии Александр Вучич называл чиновников «балбесами» и требовал снять охранный статус с разрушенного комплекса Генерального штаба в Белграде ради реализации крупного девелоперского проекта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документы и свидетельские показания.

По данным издания, планы по сносу бывшей штаб-квартиры Югославской народной армии, пострадавшей во время бомбардировок НАТО в 1999 году, стали одним из главных поводов для масштабных студенческих протестов в стране и в конечном счете способствовали поражению Вучича на выборах в октябре 2026 года.

Напомним, на месте руин компания Atlantic Incubation Partners, связанная с зятем президента США Джаредом Кушнером, планировала возвести гостинично-жилой комплекс с казино. Реализация сделки требовала лишения объекта охранного статуса, демонтажа зданий и передачи земли в аренду на 99 лет.

На фоне скандала бывшему министру культуры Николе Селаковичу и экс-директору Института охраны памятников Горану Васичу предъявили обвинения в подлоге и злоупотреблении служебным положением. Расследование и студенческие выступления вынудили Кушнера приостановить участие в проекте еще в конце 2025 года, а 16 ноября 2026 года правительство Сербии официально расторгло договор.

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