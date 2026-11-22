Один человек погиб, еще трое получили ранения из-за атак ВСУ на ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Один человек погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В результате атак вражеских БПЛА в республике погиб один человек, еще трое ранены. В Северодонецке ВФУ пытались атаковать «Газель», под удар попал проезжающий рядом велосипедист. К несчастью, он погиб», - написал он.

Как заявил глава региона, двое водителей получили ранения на автодорогах Беловодского и Кременского муниципальных округов. Ранения также получил мужчина в результате удара ВСУ по селу Осиновое.

Как ранее писал сайт KP.RU, число жертв ночного удара беспилотников ВСУ по многоквартирным домам в луганском поселке Юбилейное выросло до шести человек. Пострадавшим оказывается помощь.