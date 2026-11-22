Лерчек пожаловалась на резкое усиление боли в костях перед вылетом в Китай. Фото: Belkin/Global Look Press

Помилованная блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка 4-й стадии с метастазами, сообщила, что в воскресенье, 22 ноября, вылетает на лечение в Китай. На своей странице в соцсети она пожаловалась на резкое усиление боли в костях перед дорогой, из-за чего ей стало тяжело передвигаться.

«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости. Я надеюсь, сейчас обезболивающие подействуют, иначе как в аэропорт ехать», — рассказала она подписчикам.

Напомним, на фоне выявленного тяжелого онкологического заболевания суд отменил блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста и приостановил производство по ее уголовному делу.

Несмотря на готовность двух медицинских клиник в Китае принять пациентку на терапию, выезд за пределы России оставался для нее закрытым из-за процессуальных ограничений и отказа суда. После этого Чекалина подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина через интернет-приемную и ФСИН, которое было удовлетворено. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение о помиловании было принято исключительно из соображений гуманности.