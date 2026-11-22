Врач Горячева: Заплесневелые продукты нельзя есть даже после обработки Фото: Иван МАКЕЕВ.

Даже если отрезать от продукта заплесневелый кусок, микотоксины все равно останутся в нем. Их действие может ослабнуть при жарке или варке, однако полностью яды не исчезают. Поэтому продолжать есть заплесневелые продукты опасно - в них может быть ботулин. Холодильник тоже не станет спасением в данном случае. Об этом РИАМО сообщила гастроэнтеролог Ольга Горячева.

«Холод может замедлять развитие большинства плесневых грибов. И вероятность образования новых токсинов тоже может снижаться. Но некоторые плесневые грибы способны к размораживанию при низких температурах, и уже образовавшиеся микотоксины не уйдут при охлаждении или заморозке», - объяснила эксперт.

По словам медика, если условия хранения продукта нарушены, то плесень появится еще быстрее. Многие срезают подгнившие края, к примеру, у яблок, продолжая есть испорченное. Однако ботулин может распространяться за значимые пределы видимой ткани.

Как KP.RU писал ранее, опасность консервов не всегда удается определить до того, как продукт окажется на столе. Даже если банка выглядит нормально, это не гарантирует отсутствие ботулотоксина.