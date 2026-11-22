В порту польского Гданьска произошел крупный пожар на складе металлолома Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Крупный пожар вспыхнул на территории морского порта в польском городе Гданьске в воскресенье, 22 ноября. Как сообщил РИА Новости очевидец произошедшего, возгорание оказалось настолько масштабным, что густой столб черного дыма поднялся высоко в небо и стал заметен практически из любой точки города, а также за его пределами.

Информацию о чрезвычайном происшествии агентству официально подтвердили в местной комендатуре Пожарной стражи. По словам представителя ведомства, на территории портового комплекса еще с ночи горит склад металлолома. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

В настоящее время к ликвидации последствий возгорания привлечены несколько десятков пожарных расчетов. Как уточнили в экстренных службах, спасателям удалось локализовать очаг огня и не допустить его дальнейшего распространения по территории порта.

Тем временем сообщается о пожарах на пляже Нунгви в Танзании, которые повредили шесть гостиниц. На данный момент о пострадавших не сообщается, туристы размещены в ближайших отелях.