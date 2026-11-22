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Российские туристы не обращались за помощью в посольство РФ в Танзании после пожаров на острове Занзибар. Об этом сообщила пресс-атташе диппредставительства Варвара Дронова в беседе с ТАСС.

По данным местных СМИ, возгорания произошли в районе популярного пляжа Нунгви. Огонь повредил шесть гостиниц, в которых отдыхали туристы. Российские дипломаты следят за ситуацией.

«В посольство обращений от российских туристов не было. Информации о пострадавших не поступало. По нашим данным, российские туристы были размещены в ближайших доступных гостиницах», — рассказала Дронова.

Ранее KP.RU сообщал о запуске новых прямых авиарейсов из Москвы в Танзанию. Летом 2026 года перевозчик Air Tanzania начал выполнять полеты в Дар-эс-Салам и на Занзибар. Остров пользуется популярностью среди путешественников благодаря пляжам, дайвингу и историческим достопримечательностям.

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