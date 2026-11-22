Тереза Мэй предостерегла Энди Бернэма от возвращения Британии в Евросоюз Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегла нынешнего главу британского правительства Энди Бернэма от шагов по возвращению страны в Евросоюз.

«Я с некоторым изумлением слушаю, что говорит Энди Бернэм о дальнейших переговорах по вопросу возвращения в ЕС, ведь мы как страна проголосовали за Brexit», — сказала она в интервью ВВС.

Мэй подчеркнула, что на посту премьера четко заявляла о необходимости выполнить волю избирателей. «Мое послание ему сводится к следующему: люди проголосовали за Brexit. Brexit состоялся. Просто примите это и двигайтесь дальше», — уточнила она.

Экс-премьер также раскритиковала риторику Бернэма как попытку склонить граждан к повторному голосованию по отношениям с ЕС. По ее мнению, его подход выглядит как желание снисходительно предложить британцам пересмотреть прежнее решение и дать ответ, который сам политик считает правильным.

Ранее Тереза Мэй опубликовала статью в защиту своей позиции по Brexit. В публикации она утверждала, что выход из ЕС вернет Великобритании национальную независимость и свободу решений.