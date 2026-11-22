Республиканцы срывают назначения ключевых выдвиженцев Трампа в Пентагон Фото: REUTERS.

Сенаторы от Республиканской партии США готовы заблокировать утверждение как минимум двух кандидатур, предложенных президентом Дональдом Трампом на руководящие посты в Пентагоне. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, речь идет об Остине Дамере и Алексе Велезе-Грине. Более года назад их выдвинули на посты директора по стратегии, планам и возможностям и заместителя директора управления политического планирования Министерства обороны США, соответственно.

Как отмечают собеседники газеты, несмотря на многомесячные усилия администрации по согласованию назначений, ни один из претендентов так и не смог заручиться достаточной поддержкой в верхней палате Конгресса. Ожидается, что обе кандидатуры не включат в итоговый перечень назначений, которые Сенат рассмотрит до конца 2026 года.

Источники The Washington Post связывают происходящее с обострением политических разногласий внутри самой Республиканской партии. В то же время высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с изданием допустил, что Дамера и Велеза-Грина могут повторно выдвинуть на те же должности в 2027 году.

Тем временем Трамп пообещал главе Пентагона Питу Хегсету защиту от импичмента.