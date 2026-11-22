Путин и Трамп пообщались отдельно после трехсторонней встречи с Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели отдельную беседу сразу после завершения трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Кадры этого общения опубликовал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

На обнародованных видеокадрах видно, что главы двух государств разговаривают на ногах непосредственно в зале, где проходили трехсторонние переговоры с участием китайского лидера. Рядом с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в этот момент присутствуют только их переводчики.

Напомним, лидеры России, Китая и США впервые собрались за одним столом в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Незадолго до этого Путин и Трамп также провели полноформатные двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС в, где, по словам российского лидера, обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса.