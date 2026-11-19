Путин, Си Цзиньпин и Трамп не выступили с совместным заявлением после встречи Фото: REUTERS.

Лидеры России, Китая и США завершили историческую встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Однако никто из глав сверхдержав не стал выступать перед журналистами - президент США Дональд Трамп уехал первым, а лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин ещё немного побеседовали.

Почему главы государств не стали встречаться с прессой совместно - не уточняется. После короткого разговора с глазу на глаз между Путиным и Си Цзиньпином, китайский лидер вышел, чтобы проводить гостя к его автомобилю. После чего президент России также покинул мероприятие.

Напомним, что на Западе эта встреча вызывает истерию: саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне ознаменовал конец однополярного мира, пишет The Wall Street Journal. Переговоры показали ослабление мирового доминирования США и несостоятельность попыток Запада изолировать Россию, которая продолжает играть важную роль в мировой политике наравне с США и Китаем.

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