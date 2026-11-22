В НАТО 23 ноября проведут внеочередное заседание из-за инцидента с ракетами и беспилотниками на территории Польши. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
Встреча Североатлантического совета состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Польская сторона намерена представить союзникам конкретные предложения по дальнейшим действиям.
«В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится внеочередное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые варианты действий», — написал министр.
Ранее Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и беспилотника на территории Польши 20 ноября. Глава Минобороны республики обвинил в произошедшем РФ. Однако позднее глава польского МИД Радослав Сикорский признал отсутствие подтверждений российского происхождения объектов. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее случайностью.