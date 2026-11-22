Картина Марка Шагала "Утренняя тайна". Фото: kettererkunst.com

Картину художника Марка Шагала «Утренняя тайна» впервые за 49 лет выставят на аукцион в Германии с оценочной стоимостью до 1,2 миллиона евро. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте аукционного дома Ketterer Kunst.

Торги состоятся 4 декабря в Мюнхене. Организаторы рассчитывают выручить за полотно от 800 тысяч до 1,2 миллиона евро. Почти полвека произведение находилось в частной коллекции и было недоступно широкой публике.

«Это выдающееся полотно почти 50 лет было скрыто от публики и теперь впервые будет представлено на нашем юбилейном аукционе», — говорится в описании лота.

Картина написана маслом на холсте размером 61 на 51 сантиметр. На переднем плане изображены пышный букет и синий петух. Позади можно разглядеть летящую пару влюбленных, окно и козу. Эти сюрреалистические образы считаются характерными элементами творчества Шагала.

Ранее на аукционе Christie's в Нью-Йорке продали картину Василия Кандинского «Акцентированные углы» за рекордные 85,8 миллиона долларов с учетом комиссий. Предварительно произведение оценивали в 60–80 миллионов долларов. До этого полотно выставляли на торги в 1986 году, когда его стоимость составляла всего миллион долларов.