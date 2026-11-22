Церемония прощания с писателем Альбертом Ивановым пройдет 25 ноября. Фото: кадр из видео «Альберт Иванов рассказывает про сказки о предметах» / Алексей Ходорыч

Церемония прощания с известным детским писателем и киносценаристом Альбертом Ивановым состоится в среду, 25 ноября, в столичном Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве на Мосфильмовской улице. Начало прощания запланировано на 11:00. О месте и времени траурного мероприятия РИА Новости сообщили в семье литератора.

Накануне родственники писателя рассказали агентству, что писатель ушел из жизни в субботу, 21 ноября, в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

Альберт Иванов родился работал редактором на киностудии «Мосфильм», а с 1966 года состоял в Союзе писателей СССР. Широкому кругу читателей он прежде всего известен как создатель сказочного цикла о Хоме и Суслике, а также сборников «Настойчивая погода», «Февраль — дорожки кривые» и «Новые причуды водолаза Ураганова», совокупный тираж которых превысил 15 млн экземпляров.

Помимо литературной работы, Иванов оставил заметный след в отечественном кинематографе и анимации. По его сценариям были сняты знаменитые мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и выпуски «Веселой карусели».