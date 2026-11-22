Имя вице-премьера Италии Сальвини удалили из базы сайта «Миротворец» Фото: REUTERS.

Имя заместителя председателя Совета министров Италии и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини исчезло из базы украинского сайта «Миротворец», который находился в списке около 10 лет. Об этом стало известно после проверки сведений на самом ресурсе.

В настоящее время поисковый запрос по имени итальянского вице-премьера на портале не выдает никаких результатов. Вместе с тем в базе по-прежнему остаются профили шести депутатов Европарламента от оппозиционного итальянского «Движения 5 звезд» — Марио Фуроре, Гаэтано Педуллы, Каролины Мораче, Джузеппе Антони, Дарио Тамбуррано и Паскуале Тридико, чье появление на сайте в последние дни вызвало широкий резонанс в Италии.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве обратиться к украинским властям за официальными разъяснениями относительно работы ресурса.

Кроме того, стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе саммита в Берлине лично выразила Владимиру Зеленскому протест из-за включения итальянских парламентариев и самого Маттео Сальвини в списки «Миротворца».