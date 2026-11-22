Захарова прокомментировала жалобы Мелони на украинского «Миротворца». Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «интересной логикой» недовольство премьер-министра Италии Джорджи Мелони в связи с включением итальянских граждан и политиков в базу украинского сайта «Миротворец».

«Других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой», — написала дипломат в Telegram-канале.

По словам Захаровой, теперь в Италии будут понимать, кого именно финансируют, а подобные экстремистские ресурсы вообще не должны существовать.

Напомним, как сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, Мелони на саммите в Берлине выразила Владимиру Зеленскому протест из-за присутствия итальянских парламентариев в базе «Миротворца». Речь шла о депутатах от «Движения пяти звезд» и лидере партии «Лига» Маттео Сальвини, оказавшемся в этом списке около десяти лет назад.

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