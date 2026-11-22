Путин на неделе проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности на предстоящей неделе, а также посетит форум, который посвящен искусственному интеллекту. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.

"Президент снова посетит форум "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Также на неделе проведет комиссию по стратегии развития топливно-энергетического комплекса, будет и совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сообщил журналист.

Напомним, на прошлой неделе глава государства посетил китайский Шэнчжэнь, где состоялся саммит АТЭС.

На мероприятии состоялась историческая трехсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, президент России провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.