Путин завершил свой визит в Китай, где проходил саммит АТЭС Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил свой визит в Китай, где проходил саммит АТЭС в Шэньчжэне.

Сообщается, что главу государства на взлетном поле проводила рота почетного караула. Президент России поднялся по трапу и помахал провожающим рукой. После этой процедуры самолет российского лидера вылетел из аэропорта Шэньчжэня.

Напомним, на саммите АТЭС состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Украинская тема стала одной из центральных на переговорах трех лидеров.

По итогам трехсторонней встречи между Путиным, американским лидером Дональдом Трампом председателем КНР Си Цзиньпином была заключена декларация о мире, содержащая несколько важнейших пунктов. Стороны сделали упор на обеспечение безопасности в мире, планах увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран, а также недопустимости развязывания ядерной войны.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция