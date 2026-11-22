Тропические ливни затопили улицы Сочи и Адлера и парализовали движение

Мощные тропические ливни всего за несколько часов затопили улицы Сочи и Адлера в ночь на воскресенье, 22 ноября, практически парализовав движение транспорта. Об этом сообщает корреспондент информационной службы, передает «КП-Краснодар».

Местные жители активно делятся в сети кадрами подтопленных проезжих частей и ушедших под воду автомобилей. На одном из снимков, сделанных очевидцами, видно, что потоки воды также полностью затопили подземную парковку одного из жилых комплексов. В отдельных районах курорта из-за обильных осадков реки вышли из берегов.

Стихия серьезно осложнила ситуацию на дорогах. Часть федеральной трассы «Джубга — Сочи» оказалась перекрыта, а сложная обстановка сохраняется на всем участке вплоть до границы с Абхазией, где на ряде отрезков проезд возможен только по 1 полосе. На проблемных участках дежурят сотрудники ГАИ, которые регулируют транспортные потоки для обеспечения безопасности водителей.

По прогнозам метеорологов, ливни и грозы сохранятся в Сочи как минимум до конца текущих суток. Власти и экстренные службы призывают жителей и туристов соблюдать повышенные меры предосторожности и по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Напомним, в конце октября мощные ливни обрушились на курортный район Патонг в Пхукете. В результате там сошел селевой поток, а улицы оказались затоплены.